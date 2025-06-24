Челябинское УФАС оштрафовало «Газпромбанк» из-за ненадлежащей рекламы

Управление ФАС РФ по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу «Газпромбанка». Компанию оштрафовали на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС обратился местный житель, которому в июне и декабре 2024 года приходила рассылка «Газпромбанка». В ней рекламировались кредитные и страховые услуги. Однако заявитель не давал согласие на получение такой рассылки.

В ходе рассмотрения дела «Газпробанк» прекратил распространение ненадлежащей рекламы.

Ольга Воробьева