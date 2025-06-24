Продажи билетов в Израиль из России упали на 92%

В России общее число бронирований заграничных рейсов на прошлой неделе снизилось на 2%. Наибольшее падение спроса зафиксировано на авиабилеты в Израиль — на 92%, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний. Это связано с изменением туристических предпочтений из-за эскалации политического конфликта на Ближнем Востоке.

По данным «Слетать.ру», спрос на пакетные туры в ОАЭ на лето в период с 16 по 22 июня упал на 38% по сравнению с предыдущей неделей (9–15 июня). Интерес к Египту за тот же срок снизился на 9,1%. При этом представитель крупного туроператора сообщил «Ъ» о более значительном падении спроса на эту страну — на 30% за неделю.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранским ядерным и военным объектам. Иран ответил ракетными ударами по территории Израиля. Активизация боевых действий привела к закрытию воздушного пространства Ирана, Израиля, Иордании и соседних стран, а также к массовым задержкам рейсов. В результате некоторые туристы оказались заблокированы за границей, а туроператоры временно приостановили продажу путевок в регион.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы облетают Восток».