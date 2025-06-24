Туристы облетают Восток

За неделю продажи туров в ОАЭ сократились более чем на 30%, в Египет — на 9%. Отток российских путешественников из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке ощутили другие страны региона и дальнемагистральные направления, для поездок куда ОАЭ выполняли функции хаба. Ситуация может еще больше усугубиться с ограничением полетов в Катар и Кувейт, путешественники уже начинают подыскивать для себя альтернативные маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В период с 16 по 22 июня спрос на организованные туры в ОАЭ на текущее лето сократился на 38% к предыдущей неделе (9–15 июня), подсчитали в «Слетать.ру». Аналитики также зафиксировали сокращение интереса путешественников к Египту за аналогичный период на 9,1%. Собеседник “Ъ” в одном из крупных туроператоров говорит о снижении спроса на страну на 30% за неделю.

В «Интуристе» говорят, что замедление продаж по ОАЭ и Египту составило 15–25% за неделю. В «Русском экспрессе» также заметили снижение спроса на эти страны. Представитель компании добавил, что ситуация с отменой рейсов и корректировкой расписания негативно сказывается и на некоторых дальнемагистральных направлениях, для поездок по которым туристы использовали ОАЭ в качестве хаба. Тенденция может прослеживаться в том числе для Вьетнама. Продажи по направлению на прошлой неделе, согласно «Слетать.ру», опустились на 7,7%. Небольшое снижение затронуло в разной степени и другие страны Ближнего Востока, например Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию, добавили в «Русском экспрессе».

Падение продаж на ближневосточных направлениях зафиксировали и сервисы самостоятельного бронирования.

Источник “Ъ” в одной из компаний, занимающихся авиабилетами, говорит, что совокупное количество бронирований за рубеж на прошлой неделе сократилось на 2%. ОАЭ, по его словам, потеряли 14% спроса. Продажи билетов в Израиль упали на 92%, в Оман — на 79%. В «Купибилет» продажи перелетов в ОАЭ сократились на 20% за неделю, в Египет — на 27%. В «Островке» говорят, что спрос на отели в ОАЭ 16–22 июня снизился на 28% к предыдущей неделе.

В сервисе также зафиксировали рост числа отмен сделанных ранее бронирований, хотя и замечают, что массового характера они не носят. Но возможно, на фоне самых свежих новостей показатель еще подрастет, пояснил “Ъ” представитель «Островка».

Предпочтения туристов меняются в контексте обострения политического противостояния на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по объектам ядерной и военной инфраструктуры на территории Ирана, за которыми практически сразу последовали ответные атаки. 22 июня к конфликту на стороне Израиля присоединились США. Основным последствием активизации боевых действий для туристического рынка стало закрытие воздушного пространства Ирана, Израиля, Иордании, соседних стран и веерные задержки рейсов. Часть путешественников лишились возможности оперативно вернуться на родину, а туроператоры были вынуждены частично остановить продажу туров (см. “Ъ” от 15 июня).

Вечером 23 июня ситуация осложнилась. О закрытии воздушного пространства официально сообщили власти Катара, который подвергся ракетной атаке Ирана. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что в стране сейчас могут находиться не более 100 организованных туристов из России. Самостоятельных путешественников может быть значительно больше. Катар не считается массовым курортным направлением, но активно используется россиянами в качестве логистического хаба для поездок по другим направлениям. В АТОР не исключают, что часть путешественников сейчас может дожидаться стыковочных рейсов в аэропорту. Росавиация предписала российским перевозчикам не выполнять полеты в Катар.

Проблемы начались и на других направлениях. АТОР сообщила о закрытии воздушного пространства Кувейта. Представитель Turkish Airlines в социальных сетях указал, что перевозчик отменил запланированные на 23 июня рейсы в страны Персидского залива. Речь о полетах в Бахрейн, Даммам (Саудовская Аравия), Доху (Катар), Дубай, Кувейт, Абу-Даби и Маскат (Оман). В Qatar Airways выпустили официальное сообщение, указав, что корректировки расписания не повлияют на качество обслуживания пассажиров.

Массовый отказ туристов от поездок в ОАЭ и Египет может стать существенной проблемой для туристического рынка.

Направления входят в число наиболее востребованных для летнего отдыха. Согласно подсчетам Travelata.ru, ранее на Египет приходилось 15% от общего объема продаж организованных туров на июль, доля ОАЭ достигала 6%. Лидером рейтинга традиционно выступает Турция, формировавшая 51% продаж. Пока обострение противостояния на Ближнем Востоке существенно не сказывается на продажах направления, следует из данных опрошенных “Ъ” туроператоров.

Отказавшись от путешествий в страны Ближнего Востока, туристы частично могут переориентироваться на другие направления. Так, в «Островке» по итогам прошлой недели отметили существенное увеличение спроса на европейские направления. Количество бронирований размещения в Испании увеличилось на 38%, во Франции — на 19%, Италии — на 8%. Рост показали и востребованные в этом сезоне страны Азии. Интерес к Китаю увеличился на 5%, к Японии — на 7%. Выраженное перераспределение спроса прослеживается также в сегменте организованных туров. В «Слетать.ру» замечают, что на прошлой неделе продажи путевок на Кубу выросли на 91,7%, Таиланд показал увеличение на 27,3%, а Абхазия — на 10,5%.

Александра Мерцалова