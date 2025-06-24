Курс юаня на Мосбирже превысил 11 руб. впервые за две недели

Курс юаня на Московской бирже после открытия торгов превысил отметку в 11 руб. впервые с 11 июня 2025 года. По состоянию на 12:25 мск юань замедлил рост — китайская валюта растет на 0,08% и торгуется на уровне 10,95 руб.

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К концу мая курс юаня снизился до 10,89 руб. (на 2,8%) и обновил двухлетние минимумы. Диапазон колебаний курсов валют относительно рубля также сократился: по юаню — с 6% в апреле до 3,8%. Компании сократили спрос на валюту, оказав дополнительную поддержку курсу рубля.

Подробности — в материале «Ъ» «Рубль перекрыл интерес к валюте».