Программиста из Туапсе задержали за попытку выступить в украинское формирование

Сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Туапсе, который планировал присоединиться к признанному в России террористическим легиону «Свобода России». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, программист местного комбината социального питания собирался выехать в Донецк, а затем нелегально перейти границу. Задержание произошло в квартире подозреваемого, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, мужчина, не поддержавший СВО в 2022 году, согласился на предложение украинских кураторов вступить в военизированное формирование. После покупки билета на автобус до Донецка его задержали.

Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар