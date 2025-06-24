Алексей Орлов: средняя зарплата в Екатеринбурга составила 100 тыс. рублей

По итогам 2024 года средняя заплата в Екатеринбурга составила 100 тыс. руб., заявил на заседании думы глава города Алексей Орлов. Он отметил, что в реальном выражение – это на четверть больше чем в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В 2024 году среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций Екатеринбурга составила 101,6 тыс. руб. (в декабре 2024 года – 140 тыс. руб.). Темп роста реальной заработной платы в январе – декабре 2024 года составил 111% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в январе – декабре 2023 года – 110,1%), что является рекордным значением с 2008 года»,— говорится в отчете мэра.

Из документа следует, что уровень безработицы в Екатеринбурге находится на исторически минимальной отметке. А заявленная потребность предприятий Екатеринбурга в работниках по состоянию на январь 2025 года составила 13,7 тыс. вакансий (9,2 вакансии на одного зарегистрированного безработного).

Мария Игнатова