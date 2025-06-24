У «Инарктики» сменился гендиректор

Совет директоров «Инарктики» утвердил Сергея Лимаренко гендиректором компании. Он вступит с должность с 1 июля. Илья Соснов, ранее занимавший этот пост, продолжит работу в качестве советника. Он также остается акционером «Инарктики».

Господин Соснов занимал должность в течение десяти лет. Теперь он сфокусируется на укреплении вертикальной интеграции компании — развитии направлений по производству мальков и кормов, следует из пресс-релиза компании.

Сергей Лимаренко ранее занимал пост первого заместителя гендиректора. Он пришел в «Инарктику» в конце 2024 года. В 2021–2024 годы работал в Объединенной вагонной компании: сначала замгендиректора по финансам, затем — гендиректором. До этого был директором по экономике компании «Трансконтейнер», также работал в Банке Москвы.

«За десять лет под руководством Ильи Соснова "Инарктика" стала не только флагманом аквакультуры в России... но и одним из важнейших публичных игроков агропромышленного комплекса, число акционеров компании превысило 200 тыс. Новые назначения проводятся в рамках реализации программы по планированию преемственности ключевых работников группы»,— прокомментировала председатель совета директоров Екатерина Чернова.

«Инарктика» — крупнейший производитель лосося в России. По данным на 2022 год, на долю компании приходился 21% российского рынка лососевых. «Инарктика» владеет десятью фермами в Баренцевом море и тремя — в Карелии. По итогам 2024 года ее выручка выросла на 10,5%, до 31,5 млрд руб., что стало рекордом.