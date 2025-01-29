«Инарктика» сообщила об историческом росте выручки при снижении продаж

Выручка ПАО «Инарктика» (занимается производством атлантического лосося и форели в России) в 2024 году увеличилась на 10,5% в сравнении с предыдущим годом, составив 31,5 млрд руб. Компания назвала этот показатель исторически высоким. При этом объем продаж компании за указанный период снизился на 8,9%, до 27,5 тыс. тонн.

Биомасса рыбы в воде в 2024 году составила 22,6 тыс. тонн против 34 тыс. тонн в 2023 году (–33,5%). «За последние два года мы столкнулись с чередой вызовов — резкое изменение цепочек поставок в 2023 году и реализовавшиеся биологические риски»,— прокомментировал заместитель гендиректора «Инарктики» Андрей Баранов (его слова приведены в пресс-релизе).

«Инарктика» — крупнейший производитель лосося в России. По данным на 2022 год, на долю компании приходился 21% российского рынка лососевых. «Инарктика» владеет десятью фермами в Баренцевом море и тремя — в Карелии.

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