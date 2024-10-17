В Казани шумозащитные экраны на мосту «Миллениум» обошлись в 82,5 млн рублей

Установка шумозащитных экранов на улице Фатыха Амирхана от гостинично-развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» до моста «Миллениум» через реку Казанка обошлась в 82,5 млн руб. Эти средства выделены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани шумозащитные экраны на мосту «Миллениум» обошлись в 82,5 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани шумозащитные экраны на мосту «Миллениум» обошлись в 82,5 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при минтрансе РТ (ГКУ «Главтатдортранс»). Хотя победитель тендера уже определен, его имя пока не раскрыто. Изначальная стоимость контракта на установку экрана оценивалась в 82,8 млн руб., но победитель предложил меньшую сумму.

По смете стоимость самих экранов составила 38 млн руб. Остальная часть бюджета пойдет на строительно-монтажные и земляные работы, ремонт тротуара, демонтаж пешеходных ограждений и другие работы.

Первые 4-метровые шумозащитные экраны возле моста «Миллениум» начали устанавливать в августе. В техническом задании указано, что подрядчик должен установить шумозащитный экран протяженностью 680 метров, а срок выполнения работ установлен до 29 ноября 2024 года. Примечательно, что конструкции были полностью установлены еще в начале сентября, тогда как тендер был опубликован 24 сентября, а победителя выбрали в октябре.

Анар Зейналов