Аэропорт Пулково в период проведения ПМЭФ-2025 принял около 300 тыс. пассажиров

За период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), с 18 по 21 июня, аэропорт Пулково принял около 300 тыс. пассажиров. Такие цифры по итогам завершившегося мероприятия назвали в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В общей сложности за это время в петербургском аэропорту было обслужено 288 рейсов — на 19% больше по сравнению с периодом проведения ПМЭФ в 2024 году. Пассажиропоток на регулярных рейсах составил 287 тыс. человек, что на 10% превышает показатели прошлого года.

При этом за четыре дня форума бизнес-залы Пулково обслужили более 15 тыс. пассажиров — на 48% выше, чем годом ранее. Для обеспечения бесперебойной работы при увеличенном пассажиропотоке было привлечено более 400 дополнительных сотрудников, отметили в ВВСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным Фонда «Росконгресс», на ПМЭФ-2025 подписано более 1 тыс. соглашений на 6,3 трлн рублей. Власти Петербурга, в свою очередь, заключили в этом году на форуме 67 соглашений (включая более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 трлн 028,8 млрд рублей.

Андрей Цедрик