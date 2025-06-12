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Жителям Ленобласти дадут три дня на выборы губернатора региона

Голосование на выборах Губернатора Ленинградской области будет трехдневным. Решение о его проведении 12, 13 и 14 сентября принял Леноблизбирком, сообщили в пресс-службе комиссии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Члены Леноблизбиркома отдали предпочтение трехдневному голосованию в целях содействия в реализации активного избирательного права жителей субъекта. В России такая практика реализуется с 2020 года и уже стала привычной на разных уровнях выборов.

«Решение о проведении трехдневного голосования продиктовано сложившейся в предыдущие годы практикой проведения многодневного голосования, которая показала, что такой формат голосования весьма востребован избирателями и способствует электоральной активности»,— сообщили в Telegram-канале комиссии.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что областной парламент назначил дату выборов губернатора Ленобласти.

Татьяна Титаева

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