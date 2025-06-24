Россия на год вводит экспериментальные правила въезда для безвизовых туристов

С 30 июня Россия на год вводит экспериментальные правила въезда для безвизовых иностранцев и лиц без гражданства. Как сообщило посольство РФ в Казахстане, суть нововведения — апробация предварительной электронной регистрации через мобильное приложение ruID.

Гражданам стран с безвизовым режимом, включая Казахстан, предлагается до поездки зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации и подать через ruID заявление о въезде.

Посольство подчеркивает: «Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в РФ иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан». Заполнение заявления носит «добровольный характер».

Заявление в ruID нужно подать заранее: не раньше чем за 90 дней и не позднее чем за 72 часа до поездки. Для экстренных случаев (болезнь, смерть родственника) предусмотрен сокращенный срок — за четыре часа, но потребуются подтверждающие документы. В заявлении необходимо указать страну выезда, цель и даты поездки, регионы посещения в РФ, а также данные сопровождающих детей (информацию вносят оба родителя).

Через приложение можно будет сдать биометрию: сделать фото лица и паспорта, записать голос. Если биометрия уже сдана в России, заявление можно подать и на «Госуслугах», указав данные поездки и сделав селфи. На границе потребуется предъявить паспорт, данные которого указаны в ruID.

В течение десяти дней после въезда необходимо завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе. Для этого нужно лично посетить отделение банка с паспортом.

Отсутствие такого заявления не помешает пройти пограничный контроль. Однако его наличие откроет доступ к онлайн-госуслугам, услугам российских мобильных операторов и платежным сервисам на территории РФ. Эксперимент не затрагивает порядок въезда по визам, включая единую электронную визу.