Студент-практикант погиб при обвале на руднике в Хабаровском крае

Обрушение породы произошло на руднике «Молодежный» в Хабаровском крае 23 июня, погиб один работник. Об этом сообщила начавшая проверку происшествия прокуратура региона. Добывающее предприятие находится в Солнечном районе, принадлежит АО «Оловянная рудная компания».

Как сообщается, под обвал попал 23-летний студент, проходивший производственную практику. Пострадавшего доставили в медучреждение, но спасти его не удалось. На месте работает районный прокурор Павел Иванов. Надзорное ведомство намерено проверить и оценить исполнение законодательства об охране труда на предприятии, а также соблюдение требований безопасности при прохождении практики на производстве.

Также проверку начал Следственный отдел по городу Амурску СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. Возможно возбуждение уголовного дела по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК). Следователем осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск