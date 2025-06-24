X5 отправит курьера

Подконтрольный группе X5 сервис доставки 5Post выкупил логистическую компанию TopDelivery. Приобретение бизнеса стоимостью 100–150 млн руб. позволит ему выйти в новые регионы и начать развивать собственную курьерскую доставку, интерес потребителей к которой растет. Следующим этапом для 5Post может стать экспансия в постсоветские страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Сервис доставки 5Post (входит в X5) получил контроль над ООО «Интернет логистика», юридическим лицом курьерской службы TopDelivery. 20 июня, согласно ЕГРЮЛ, 99,99% долей в структуре перешли ООО «5 Пост», 0,01% — ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». Первым на смену состава учредителей обратил внимание «Интерфакс». В пресс-службе X5 и TopDelivery на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Инвестбанкир Илья Шумов предполагает, что стоимость сделки могла составить 100 млн руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает TopDelivery в 150 млн руб.

TopDelivery существует с 2011 года. Основатели бизнеса — Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин, они в равных долях владели бизнесом до его продажи X5. Компания специализируется на доставке из интернет-магазинов. Сервис работает в 70 регионах России и, по собственным оценкам, доступен 85% жителей страны. Выручка ООО «Интернет Логистика» в 2024 году составила 329,1 млн руб., прибавив 7,4% год к году. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в шесть раз, до 698 тыс. руб.

X5 — крупнейший российский ритейлер. Выручка группы в первом квартале достигла 1,07 трлн руб., увеличившись на 20,7% год к году. Группа развивает торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Около» и «Чижик». Сервис 5Post X5 запустила в 2019 году. Сейчас у компании 28 тыс. постаматов и пунктов выдачи заказов, преимущественно они расположены в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Выручка ООО «5 Пост» в 2024 году увеличилась почти вдвое, до 7,2 млрд руб. Чистая прибыль при этом составила 1,2 млрд руб. против убытка в 733,8 млн руб. годом ранее. В январе—марте этого года сервис выдал 10,9 млн посылок, рост год к году составил 7,2%.

Илья Шумов предполагает, что TopDelivery будет присоединен к 5Post, позволив последнему расширить географию присутствия. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская замечает, что TopDelivery работает в том числе на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в части других областей, где сервис Х5 до сих пор не был в полной мере представлен. Она предполагает, что сделка также поможет 5Post начать развивать собственную курьерскую службу.

Курьерская доставка позволяет повысить лояльность клиентов и частоту использования сервиса, поясняет господин Бурмистров. Развивая это направление, логисты, по мнению эксперта, могут конкурировать в том числе с «Почтой России». Но сложности может создать дефицит специалистов. Согласно SuperJob, в марте в Москве зарплатные предложения для курьеров на 19% превысили ставки для квалифицированных специалистов с высшим образованием.

Госпожа Сумишевская не исключает, что следующим после появления курьерской доставки этапом для 5Post станет выход на рынки постсоветских стран. Ранее сервис работал над запуском других зарубежных направлений. В январе этого года стало известно, что 5Post планирует развивать доставку товаров из Китая. Трансграничная торговля станет «одним из фокусов» для сервиса, отмечали тогда в самой компании (см. “Ъ” от 27 января).

Алина Мигачёва, Владимир Комаров