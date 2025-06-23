Reuters: Иран предупредил США об атаке на базу в Катаре за несколько часов до удара

Иран проинформировал США через два дипломатических канала об ударе по американской базе в Катаре. Предупреждение поступило за несколько часов до атаки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Аналогичное предупреждение поступило правительству Катара, пишет информагентство. По данным Reuters, иранские атаки на американскую авиабазу Аль-Удейд к юго-востоку от катарской столицы Дохи не привели к жертвам.

По данным СМИ, армия Ирана также нанесла ракетные удары по американской базе в Ираке. Военные действия против США на Ближнем Востоке стали частью новой операции Тегерана — «Хорошая весть о победе».

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