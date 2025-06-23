Fox News: Трамп созвал срочное совещание из-за ударов Ирана по базам США

Президент США Дональд Трамп собрал срочное совещание с высшим руководством в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке и Катаре, сообщает Fox News. Вечером вооруженные силы Ирана в ответ на американские удары по ядерным объектам страны 22 июня объявили о начале операции «Хорошая весть о победе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По данным Reuters, Axios и Ynet, в Катаре по авиабазе Аль-Удейд, где расположен оперативный штаб центрального командования вооруженных сил США, Иран выпустил десять ракет. По базе Айн-аль-Асад в Ираке — одну.

Министерство обороны Катара сообщило, что все выпущенные по базе Аль-Удейд ракеты были перехвачены. В результате иранской атаки, по данным ведомства, никто не пострадал. В министерстве заявили, что Катар оставляет за собой право на ответный удар.