По закону яровых

Посевная площадь, занятая яровой пшеницей, в этом году может сократиться на 4% к прошлому году. Значение может стать минимальным более чем за десять лет. Отказ от пшеницы продиктован неблагоприятными погодными условиями и смещением интереса аграриев в сторону более рентабельных культур — масличных и бобовых. Аналитики сохраняют позитивные ожидания относительно урожайности, но не исключают их пересмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Посевная площадь под яровой пшеницей в России в этом году может составить 11,8 млн га, потеряв 4,1% год к году, подсчитали в «Совэконе». Значение окажется наименьшим как минимум за десять лет. Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина дает аналогичный прогноз. Но есть мнение, что снижение будет более выраженным — на 5,7% год к году, до 11,6 млн га, говорит она. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ждет, что площадь под яровой пшеницей сократится более чем на 1 млн га за год, до 11,5 млн га. Есть вероятность, что показатель будет минимальным за многие десятилетия, говорит он.

Фактически на 11 июня, по данным «Совэкона», яровой пшеницей в России было засеяно 11,1 млн га, на 10,5% меньше, чем годом ранее.

В Минсельхозе “Ъ” заявили, что общая посевная площадь под все культуры в этом году вырастет на 1 млн га, до 84 млн га. «Пшеница останется ключевым видом продукции растениеводства и экспортным товаром российского АПК, но структура посевных площадей может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка»,— добавили в министерстве.

Посевная в России обычно длится до 1 июня, но в этом году, по словам Дмитрия Рылько, в восточной части страны из-за дождей процесс завершился позже, к середине июня. «Регионы дают оперативные сводки, но их могут скорректировать»,— предупреждает он. Гендиректор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что наиболее выраженное снижение сева яровой пшеницы прослеживается в Сибири, на 700 тыс. га год к году, и на Урале — минус 300 тыс. га. Дмитрий Рылько говорит, что аграрии здесь все больше ориентируются на масличные и зернобобовые культуры, в первую очередь рапс и подсолнечник. Тенденцию он связывает с ростом экспорта в Китай и удаленностью субъектов от крупных портов.

Площади, занятые озимой пшеницей, согласно «Совэкону», за год сократились на 6,8%, до 15,1 млн га.

Альбина Корягина говорит, что было засеяно суммарно 19,1 млн га, но около 6,8% посевов погибло. К уборке показатель сократится до 15,4–16,3 млн тонн, считает она. Значение эксперт называет минимальным с сезона 2018/19 года. Общие площади под пшеницей составят 27–28 млн га против 28,5 млн га годом ранее, ждет госпожа Корягина.

Господин Рылько замечает, что доля озимой пшеницы в севе растет: она считается более урожайной. Из данных «Совэкона» видно, что в прошлом году озимая пшеница занимала 53,3% отведенных под культуру площадей, в этом — 56,1%.

Снижение площадей под пшеницей Дмитрий Рылько связывает с падением рентабельности — «аграрии перестают верить в культуру». Альбина Корягина говорит, что текущие цены на зерно, 12–14 тыс. руб. за тонну, близки к себестоимости. Для поддержания рентабельности они должны составлять 18–20 тыс. руб. за тонну. Сейчас, по оценкам эксперта, маржинальность выращивания пшеницы в Поволжье и центральной части России — 0–0,5%. Общие расходы на посевную при этом выросли в среднем на 20% за год из-за роста стоимости топлива, удобрений и семян, говорит госпожа Корягина. Квотирование и плавающая экспортная пошлина, по ее словам, снижают выгоду зарубежных поставок.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко замечает, что аграрии столкнулись и с агроклиматическими факторами. В южных регионах наблюдается недостаток влаги в почве, говорит он. Это, по словам эксперта, изменяет структуру площадей как в озимом, так и в яровом севе. Аграрии преимущественно делают выбор в пользу подсолнечника. Культура показывает высокую рентабельность, но площади ее посева регулируются государством — полностью перейти на семечку невозможно, поясняет он. После подсолнечника бизнес, по мнению эксперта, выбирает бобовые — горох, нут, чечевицу и пр. Госпожа Корягина считает, что рентабельность подсолнечника сейчас 20–30%, рапса и сои — 15–25%, гороха, нута и чечевицы — до 30%.

Несмотря на снижение площадей, занятых пшеницей, сохраняются оптимистичные ожидания в части урожая.

В прошлом году сбор пшеницы, по данным Росстата, составил 82,6 млн тонн. Прогноз «Совэкона» на текущий год — 82,8 млн тонн. В Neo ждут значения в диапазоне от 80,1 млн до 90 млн тонн. Ожидания основаны на росте урожайности: она может составить 2,82–3,0 тонн с 1 га против 2,86 тонн с 1 га годом ранее, говорит госпожа Корягина. Но собеседник “Ъ” на аграрном рынке замечает, что позитивные прогнозы аналитики формируют к низкой базе прошлого года, когда урожай сократился на 30%. «Мы ждем показателя, который будет выше провального прошлого года, но отстанет от значения благоприятного 2023 года»,— рассуждает он.

Но риски, по словам Альбины Корягиной, сохраняются: дефицит влаги в почве в южных регионах страны и Поволжье может снизить урожайность на 10–15%. Андрей Недужко напоминает про весенние заморозки и засуху. «В некоторых районах Краснодарского края и Ростовской области правительство ввело режим ЧС из-за засухи»,— напоминает он.

Александра Мерцалова