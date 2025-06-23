Иран объявил о начале операции «Хорошая весть о победе» против баз США

Вооруженные силы Ирана проводят операцию против военных баз США в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalid Mohammed / AP Фото: Khalid Mohammed / AP

По американским базам в Катаре силы Ирана выпустили десять ракет, сообщает израильское издание Ynet. По данным американского Axios, речь идет о шести ракетах.

К юго-западу от Дохи — столицы Катара — расположена военно-воздушная база Аль-Удейд. На ней размещается оперативный штаб Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

По американской базе в Ираке вооруженные силы Ирана выпустили одну ракету, пишет Ynet. Речь идет про американскую базу Айн-аль-Асад. В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что над базой работает система ПВО.

22 июня американские ВВС нанесли удар по ядерным объектам Ирана. После разведка США сообщила о возможных ударах со стороны Ирана по американским базам в регионе, писала газета New York Times.