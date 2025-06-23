По делу о теракте в церкви в Дамаске задержаны шесть человек

Министерство внутренних дел Сирии совместно со Службой разведки задержали лидера и пять членов группировки, ответственной за теракт в церкви святого Илии в Дамаске. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на правоохранительное ведомство.

По данным сирийского МВД, задержанные террористы связаны с организацией «Исламское государство» (в РФ признана террористической и запрещена). Как сообщает SANA, у них изъяли оружие, боеприпасы, пояса смертников и заминированный мотоцикл.

Согласно сообщению информагентства, двое злоумышленников были убиты в ходе задержания. По версии сирийских спецслужб, один из них помог террористу проникнуть в церковь, а второй готовился в скором времени совершить еще один теракт в Дамаске.

Теракт в церкви святого Илии произошел в столичном районе Дувейл 22 июня. По словам очевидцев, двое мужчин начали стрельбу по прихожанам, после чего один из них совершил самоподрыв.

Степан Мельчаков