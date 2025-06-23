Олег Дерипаска выиграл репутационное дело у иноагента Марии Певчих

Усть-Лабинский суд Краснодарского края признал порочащей и не соответствующей действительности информацию о том, что кубанский предприниматель Олег Дерипаска финансировал частную военную компанию (ЧВК). Сведения о частичном удовлетворении иска миллиардера опубликованы на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что этот иск о защите чести и достоинства господин Дерипаска предъявил к председателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих (признана иностранным агентом) и корпорации Google LLC (владеет видеохостингом YouTube).

Со слов представителя истца адвоката Алексея Мельникова, причиной обращения предпринимателя в суд стало заявление госпожи Певчих (признана иностранным агентом), сделанное на одном из каналов видеохостинга YouTube, о том, что господин Дерипаска финансировал частные военные компании. Согласно же российскому праву, не предусмотренные законом формирования, в отличие от армии или полиции, запрещены, а любая деятельность по их финансированию незаконна, пояснил юрист.

Текст судебного акта на сайте инстанции пока не опубликован, но о подробностях решения изданию рассказал адвокат бизнесмена. В частности, он уточнил, что суд удовлетворил требования о признании данных сведений не соответствующими действительности, обязании их удалить и опровергнуть, однако присудил меньший, чем просил истец, размер судебного штрафа за неисполнение решения (не 10 тыс. руб., а 5 тыс. руб. в день).

«Ъ-Кубань» летом 2023 года рассказывал, что Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил аналогичный иск господина Дерипаски к Марии Певичх (признана иностранным агентом), которя утверждала, что бизнесмен якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов. В апреле Таганский суд Москвы удовлетворил еще один иск миллиардера к Марии Певчих (признана иностранным агентом) и Ольге Романовой (признана иностранным агентом) в связи с прозвучавшей в Сети информацией о его якобы вмешательстве в деятельность судебной системы, и в частности, о якобы влиянии бизнесмена на деятельность суда в Усть-Лабинске. Эти высказывания также были признаны не соответствующими действительности и порочащими.

Михаил Волкодав