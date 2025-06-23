Axios: Иран запустил шесть ракет по базам США в Катаре

Над Дохой, столицей Катара, раздаются взрывы — предположительно, работают системы ПВО, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По данным Axios, армия Ирана ударила шестью ракетами по американским базам в Катаре.

К юго-западу от Дохи расположена военно-воздушная база Аль-Удейд. На ней размещается оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Примерно час назад Катар в целях безопасности временно закрыл воздушное пространство над страной. 22 июня американские ВВС нанесли удар по ядерным объектам Ирана. После разведка США сообщила о возможных ударах со стороны Ирана по американским базам в регионе, писала газета New York Times.