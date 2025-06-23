Катар закрыл воздушное пространство из-за эскалации между Ираном и Израилем

Катар временно приостановил авиасообщение по всей стране в качестве меры предосторожности из-за эскалации в зоне ирано-израильского конфликта, сообщили в МИДе страны.

«Компетентные органы объявляют о временном прекращении воздушного движения в воздушном пространстве страны в рамках комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе»,— говорится в сообщении Министерства иностранных дел, размещенном в канале МИДа в социальной сети X.

Ранее в понедельник американская дипмиссия распространила сообщение, в котором рекомендовала американским гражданам, находящимся в Катаре, укрыться в безопасном месте до дальнейшего уведомления. В МИД Катара заявили, что рекомендации посольства США о необходимости соблюдать меры предосторожности или избегать посещения определенных мест в государстве Катар «необязательно свидетельствуют наличии конкретных угроз».

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, целью которой названо уничтожение иранской ядерной программы. По оценкам Ирана, в стране погибло более 400 человек. Тегеран в ответ атакует города Израиля дронами и баллистическими ракетами. 22 июня к боевым действиям присоединились США: американские ВВС ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. После ударов в МИД Катара предупредили, что «нынешняя опасная напряженность в регионе может привести к катастрофическим последствиям на региональном и международном уровнях».

На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

Подробности — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Анастасия Домбицкая