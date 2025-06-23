Подготовка затянула на 13 лет

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор одному из фигурантов дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Владимир Боднарь приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он входил в организованную группу, которая намеревалась подорвать автомобиль чиновника, но сотрудники ФСБ предотвратили теракт. В суде Боднарь признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В материалах дела указано, что Боднарь отправился в Запорожье и привез оттуда в Крым компоненты для изготовления бомбы

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда В материалах дела указано, что Боднарь отправился в Запорожье и привез оттуда в Крым компоненты для изготовления бомбы

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор одному из фигурантов дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Владимир Боднарь приговорен к 13 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он входил в организованную группу, которая намеревалась подорвать автомобиль чиновника, но сотрудники ФСБ предотвратили теракт. В суде Боднарь признал вину.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Владимира Боднаря виновным в приготовлении теракта и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ему назначены 13 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и штраф 500 тыс. руб.

По версии следствия, Владимир Боднарь входил в организованную группу, планировавшую совершить теракт в отношении главы Крыма Сергея Аксенова. В материалах дела указано, что фигурант отправился в Запорожье и привез оттуда в Крым компоненты для изготовления взрывного устройства. Их хранили дома у другого участника группы – Владимира Ананьева, считают следователи. Собранная из компонентов бомба была перемещена в гараж, арендованный участницей группы Оксаной Шевченко. Также следователи считают, что Боднарь и Шевченко следили за Сергеем Аксеновым, чтобы определить место для совершения теракта.

Подозреваемые были задержаны в феврале 2024 года. При обыске у них были обнаружены и изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство из противотанковой мины, дистанционный взрыватель, предполагающий подключение мобильного телефона, и ряд других комплектующих.

В ходе следствия Оксана Шевченко и Владимир Боднарь полностью признали вину и сотрудничали со следствием. Владимир Ананьев отверг свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям. Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на собственные источники, Ананьев долгое время занимался на полуострове юридической практикой, связанной, в основном, с земельными вопросами. В 2014 году он уехал в Киев, однако в ноябре 2023-го вернулся в Крым.

Оксану Шевченко в мае 2025 года приговорили к десяти годам колонии общего режима. Процесс по делу Владимира Ананьева продолжается.

Глава Крыма Сергей Аксенов в мае 2024 года говорил о том, что знает о четырех попытках покушения на него, которые были предотвращены сотрудниками ФСБ России. Во всех случаях злоумышленники были задержаны.

В августе 2024-го Южный окружной военный суд приговорил Игоря Корчинского к 18 годам лишения свободы за попытку подрыва автомобиля главы Крыма. Согласно материалам дела, годом ранее фигурант был завербован украинскими спецслужбами, от которых получил задание совершить теракт в Симферополе. Игорь Корчинский следил за Сергеем Аксеновым, изучил предполагаемое место совершения теракта, нанес на карту возможный маршрут движения автомобиля чиновника к месту планируемого взрыва. Планы террориста были сорваны оперативниками.

Мария Иванова