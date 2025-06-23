Минтранс: изменения в схеме управления Домодедово не скажутся на работе аэропорта

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин заявил, что изменения в юридическом статусе международного аэропорта Домодедово не повлияют на его работу, передает ТАСС. Аэропорт продолжит функционировать в обычном режиме, обслуживая пассажиров и грузоотправителей.

Господин Потешкин подчеркнул, что все операционные службы аэропорта будут работать без перебоев. Министерство транспорта и Росавиация внимательно следят за состоянием всей авиатранспортной системы страны, включая Домодедово, добавил он.

17 июня подмосковный арбитраж обратил акции ООО «ДМЕ холдинг» в доход государства — всего 25 организаций, стоимость — более 1 трнл руб. В иске надзора указывалось, что бенефициары, имея иностранное гражданство, в обход закона распоряжались активами предприятия.