МИД Катара объяснил призывы посольства США укрыться в безопасном месте

Катарские власти заявили, что рекомендации посольства США о необходимости соблюдать меры предосторожности или избегать посещения определенных мест в Государстве Катар «необязательно свидетельствуют наличии конкретных угроз». Ранее американская дипмиссия распространила сообщение, в котором рекомендовала американским гражданам укрыться в безопасном месте до дальнейшего уведомления.

«Уведомление о необходимости соблюдать меры предосторожности или избегать посещения определенных мест в Государстве Катар, направленное рядом посольств своим гражданам, является частью общей политики, которой придерживается ряд стран в отношении рекомендаций по поездкам и актуализации информации касательно безопасности для своих граждан в различных странах мира, и необязательно говорит о существовании конкретных угроз»,— говорится в сообщении МИД Катара, опубликованном в соцсети X.

МИД Катара распространил сообщение в ответ на рекомендации посольства Соединенных Штатов в Катаре укрыться в безопасном месте до дальнейшего уведомления. Оповещение было размещено 23 июня на сайте американской дипмиссии. В нем не объясняется причина, по которой гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, целью которой названо уничтожение иранской ядерной программы. По оценкам Ирана, в стране погибло более 400 человек. Тегеран в ответ атакует города Израиля дронами и баллистическими ракетами. 22 июня к боевым действиям присоединились США: американские ВВС ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. После ударов в МИД Катара предупредили, что «нынешняя опасная напряженность в регионе может привести к катастрофическим последствиям на региональном и международном уровнях». На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

Подробности — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Анастасия Домбицкая