В «Монако» ставят на Поля Погба

«Монако», который провел не очень удачный по своим меркам сезон, опустившись со второго на третье место во французском первенстве и рано вылетев в Лиге чемпионов, решил освежить состав с помощью очень рискованного приобретения. Он вернул в футбол после полуторагодичной допинговой дисквалификации, заработанной в итальянском «Ювентусе», знаменитого полузащитника Поля Погба. Погба станет партнером российского хавбека Александра Головина в клубе, которым владеет отечественный предприниматель Дмитрий Рыболовлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Поль Погба

Фото: Claudia Greco / Reuters Футболист Поль Погба

Фото: Claudia Greco / Reuters

О том, что Поль Погба в ближайшее время окажется в «Монако» после «длительных и трудных переговоров», сообщили RMC Sport, Le Parisien и еще ряд медиаресурсов. Сам Погба, будучи гостем подкаста известного в прошлом аргентинского футболиста Серхио Агуэро, на просьбу прокомментировать эту информацию лишь ответил, что «пока ничего не подписал».

О том, что «Монако» проявляет интерес к Погба, ранее рассказывал L’Equipe.

По версии издания, клуб, которым с начала прошлого десятилетия владеет отечественный предприниматель Дмитрий Рыболовлев, увидел возможность благодаря ему укрепить состав после относительно неудачного сезона.

В чемпионате Франции «Монако», взявший в 2024 году серебро, занял третье место, пропустив вперед помимо слишком явного лидера ПСЖ еще и «Марсель», а в других турнирах выступил гораздо хуже. Из Кубка страны клуб, одним из ключевых полузащитников которого является россиянин Александр Головин, вылетел уже в 1/16 финала, а в Лиге чемпионов, финишировав в регулярном чемпионате 17-м, сошел с дистанции в дополнительном раунде play-off (в новом формате он предшествует 1/8 финала), не справившись с португальской «Бенфикой».

Не привлечь повышенное внимание новость о будущем контракте 32-летнего Поля Погба с «Монако» не могла по вполне понятной причине — из-за бэкграунда футболиста.

Центральный полузащитник Погба, никогда не игравший на родине на профессиональном уровне (он покинул ее в юношеском возрасте),— безусловная суперзвезда с шикарным послужным списком. В нем есть, например, переход в 2016 году из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за сумасшедшую по тем временам сумму, превышающую €100 млн, множество разных призов, завоеванных с этими клубами, звание лучшего молодого игрока чемпионата мира 2014 года и триумф на мировом первенстве уже в статусе стержневого игрока сборной Франции в России в 2018-м. Но свежий отрезок его карьеры похож на сплошной кошмар.

Сложности у французского хавбека появились еще примерно пять лет назад. Снизивший эффективность Поль Погба в итоге стал не нужен «Манчестер Юнайтед», и тот летом 2022 года вернул его «Ювентусу» — уже бесплатно, в качестве свободного агента с истекшим контрактом. Эксперты не исключали, что в Турине может состояться карьерный ренессанс хавбека. Однако вместо этого на Погба посыпались одна за другой неприятности.

Вскоре он стал потерпевшим в громком уголовном деле, отнявшем, по признанию Поля Погба, у него уйму сил. Выяснилось, что он считает себя жертвой шантажа со стороны группы лиц, в том числе родного брата Матиаса. Вдобавок к этому на Погба обрушились различные повреждения — мениска, мышечные. Из-за них во всех официальных турнирах в сезоне, начавшемся летом 2022 года, он почти не играл за «Ювентус».

В следующем с этой точки зрения принципиально ничего не изменилось.

Осенью 2023 года стало известно, что в пробе Погба обнаружены метаболиты «неэндогенного», то есть имеющего «внешнее» происхождение, тестостерона.

В классификации запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) он входит в категорию «анаболические стероиды». Юристы Поля Погба еще до того, как наличие тестостерона подтвердила проба B, придерживались версии об отсутствии какого-либо злого умысла в действиях футболиста. Однако доказать свою правоту им удалось только после обращения с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) на исключительный по жесткости вердикт Антидопингового агентства Италии. Первоначально оно отстранило Погба на четыре года, но CAS сократил срок дисквалификации до полутора лет.

Алексей Доспехов