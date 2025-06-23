В «Монако» ставят на Поля Погба
Французский клуб рискнул взять отбывшую допинговую дисквалификацию знаменитость
«Монако», который провел не очень удачный по своим меркам сезон, опустившись со второго на третье место во французском первенстве и рано вылетев в Лиге чемпионов, решил освежить состав с помощью очень рискованного приобретения. Он вернул в футбол после полуторагодичной допинговой дисквалификации, заработанной в итальянском «Ювентусе», знаменитого полузащитника Поля Погба. Погба станет партнером российского хавбека Александра Головина в клубе, которым владеет отечественный предприниматель Дмитрий Рыболовлев.
Футболист Поль Погба
Фото: Claudia Greco / Reuters
О том, что Поль Погба в ближайшее время окажется в «Монако» после «длительных и трудных переговоров», сообщили RMC Sport, Le Parisien и еще ряд медиаресурсов. Сам Погба, будучи гостем подкаста известного в прошлом аргентинского футболиста Серхио Агуэро, на просьбу прокомментировать эту информацию лишь ответил, что «пока ничего не подписал».
О том, что «Монако» проявляет интерес к Погба, ранее рассказывал L’Equipe.
По версии издания, клуб, которым с начала прошлого десятилетия владеет отечественный предприниматель Дмитрий Рыболовлев, увидел возможность благодаря ему укрепить состав после относительно неудачного сезона.
В чемпионате Франции «Монако», взявший в 2024 году серебро, занял третье место, пропустив вперед помимо слишком явного лидера ПСЖ еще и «Марсель», а в других турнирах выступил гораздо хуже. Из Кубка страны клуб, одним из ключевых полузащитников которого является россиянин Александр Головин, вылетел уже в 1/16 финала, а в Лиге чемпионов, финишировав в регулярном чемпионате 17-м, сошел с дистанции в дополнительном раунде play-off (в новом формате он предшествует 1/8 финала), не справившись с португальской «Бенфикой».
Не привлечь повышенное внимание новость о будущем контракте 32-летнего Поля Погба с «Монако» не могла по вполне понятной причине — из-за бэкграунда футболиста.
Центральный полузащитник Погба, никогда не игравший на родине на профессиональном уровне (он покинул ее в юношеском возрасте),— безусловная суперзвезда с шикарным послужным списком. В нем есть, например, переход в 2016 году из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за сумасшедшую по тем временам сумму, превышающую €100 млн, множество разных призов, завоеванных с этими клубами, звание лучшего молодого игрока чемпионата мира 2014 года и триумф на мировом первенстве уже в статусе стержневого игрока сборной Франции в России в 2018-м. Но свежий отрезок его карьеры похож на сплошной кошмар.
Сложности у французского хавбека появились еще примерно пять лет назад. Снизивший эффективность Поль Погба в итоге стал не нужен «Манчестер Юнайтед», и тот летом 2022 года вернул его «Ювентусу» — уже бесплатно, в качестве свободного агента с истекшим контрактом. Эксперты не исключали, что в Турине может состояться карьерный ренессанс хавбека. Однако вместо этого на Погба посыпались одна за другой неприятности.
Вскоре он стал потерпевшим в громком уголовном деле, отнявшем, по признанию Поля Погба, у него уйму сил. Выяснилось, что он считает себя жертвой шантажа со стороны группы лиц, в том числе родного брата Матиаса. Вдобавок к этому на Погба обрушились различные повреждения — мениска, мышечные. Из-за них во всех официальных турнирах в сезоне, начавшемся летом 2022 года, он почти не играл за «Ювентус».
В следующем с этой точки зрения принципиально ничего не изменилось.
Осенью 2023 года стало известно, что в пробе Погба обнаружены метаболиты «неэндогенного», то есть имеющего «внешнее» происхождение, тестостерона.
В классификации запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) он входит в категорию «анаболические стероиды». Юристы Поля Погба еще до того, как наличие тестостерона подтвердила проба B, придерживались версии об отсутствии какого-либо злого умысла в действиях футболиста. Однако доказать свою правоту им удалось только после обращения с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) на исключительный по жесткости вердикт Антидопингового агентства Италии. Первоначально оно отстранило Погба на четыре года, но CAS сократил срок дисквалификации до полутора лет.