Кирсти Ковентри официально вступила в должность главы МОК. 23 июня в Лозанне прошла церемония, где Томас Бах передал свои полномочия двукратной олимпийской чемпионке. Теперь все, что происходит в олимпийском движении, будет зависеть только от нее. Стоит ли российским спортсменам ждать отмены санкций и запретов? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pierre Albouy / Reuters Фото: Pierre Albouy / Reuters

Свою позицию по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах Кирсти Ковентри обозначила в первом же интервью после того, как ее выбрали на пост главы МОК. Она считает, что задача организации заключается в обеспечении представительства всех спортсменов на международных соревнованиях. Вопрос возращения России она собиралась изучить и даже хотела создать рабочую группу для выработки протокола действий в конфликтных ситуациях. Так что теперь, когда Томас Бах окончательно ушел в тень, для Ковентри пришла пора действовать.

В то, что она не пойдет по пути Баха, уверен министр спорта нашей страны и президент ОКР Михаил Дегтярев: «Я в это верю. Как юрист она будет правомочна созвать исполком для восстановления и признания Олимпийского комитета. Параллельно наш швейцарский адвокат направляет юридическое требование в адрес исполкома провести это заседание».

Кроме того, ОКР рассылает юридические требования о восстановлении в правах во все Олимпийские комитеты мира. Понятно, что изменить ситуацию в один момент невозможно, но если глава Международного олимпийского комитета начнет отдавать правильные распоряжения, или как любят говорить в организации, рекомендации, даже те, кто не согласен с новым курсом, в итоге будут принимать решения в ползу российских спортсменов, уверен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Волков: «Международные федерации зависят от МОК, хоть они и являются как бы независимыми, и у них свой устав, свои правила, но ни одна федерация участвовать без решения Международного олимпийского комитета не может. И если МОК будет инициировать возвращение, реакция будет мнгновенной. Как только появится приказ, они наперегонки побегут нас звать, приглашать и так далее. Я даже в этом не сомневаюсь».

Но какие бы решения сейчас не принимала Ковентри на посту президента МОК, наша сборная в полном составе на ближайшую Олимпиаду точно не попадет. Хотя, по словам Михаила Дегтярева, Олимпийский комитет Италии очень хочет видеть на Играх 2026 всех сильнейших российских атлетов:

«Я публично говорил, что МОК Италии на нашей стороне, потому что у нас совпадают интересы. Они принимают Олимпийские игры. У них не будет ключевых атлетов по главным видам на данный момент времени. Конечно, это снижает интерес, кассу и все прочее».

Возможно, решения нового руководителя МОК, позволят серьезно расширить список спортсменов нашей страны, которые отправятся в Милан и Кортина-д’Ампеццо. Если это произойдет, то летние Олимпийские игры в 2028-м уже могут пройти без каких либо запретов для России, особенно если учесть, что эта Олимпиада состоится в Лос-Анджелес.

Президент Трамп, после того как занял Овальный кабинет в Белом доме, сделал немало разного рода заявлений, в том числе и по спортивной тематике. И будет выглядеть, странно, если он вдруг возьмет курс на запрет вступления российских атлетов в США.

Хотя кто знает, ведь спорт в первую очередь, это политика, за последние годы мы это усвоили очень хорошо. И какие бы красивые и правильные слова не говорил новый презент МОК, в первую очередь нужно посмотреть какие решения Кирсти Ковентри будет принимать после официально вступления в должность.

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Владимир Осипов