Российским саням перекрыли въезд в Италию

Международная федерация санного спорта (FIL) создала очень неприятный для России прецедент. Она первой среди структур, отвечающих за зимние виды, отказалась допустить отечественных спортсменов к участию хотя бы в личных состязаниях Олимпиады, которую в феврале будущего года примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, по сути проигнорировав призывы Международного олимпийского комитета. В FIL назвали решение «отражением коллективной ответственности за поддержание справедливой и безопасной конкуренции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двукратный чемпион мира Семен Павличенко в случае допуска российских саночников на Игры мог рассчитывать на медаль

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Двукратный чемпион мира Семен Павличенко в случае допуска российских саночников на Игры мог рассчитывать на медаль

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международная федерация санного спорта обнародовала итоги своего конгресса, который состоялся в финском Тампере. Он был фактически целиком посвящен «российскому вопросу», вернее, сразу двум вопросам. Сначала делегаты конгресса голосовали за возвращение российских спортсменов на международные соревнования. 24 голосами против него при семи за были поддержаны ранее принятые исполкомом федерации решения об их отстранении.

Примерно такими же получились результаты голосования по еще более важному пункту. Формально в нем говорилось о «выработке программы предоставления статуса нейтральных атлетов» представителям России.

Но, как пояснила сама FIL, речь шла об обеспечении их выступления на ближайшей зимней Олимпиаде: ее в феврале 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо. 24 делегата оказались против российского присутствия на ней и лишь восемь — за.

В коммюнике FIL приводятся также слова председателя ее комиссии спортсменов Леона Фельдерера. Господин Фельдерер рассказал, что перед конгрессом проводился анонимный опрос саночников с целью узнать их отношение к проблеме. По словам функционера, он зафиксировал «широкий спектр опасений и мнений, касающихся безопасности, олимпийских квот, антидопингового соответствия и честности». А президент Эйнарс Фогелис, говоря о принятых в Тампере решениях, назвал их «отражением коллективной ответственности за обеспечение безопасной и справедливой конкуренции». Таким образом, на итальянской Олимпиаде у России не будет спортсменов в довольно благополучном виде. На предыдущих зимних Олимпийских играх — в Пекине в 2022 году, вскоре после закрытия которых началась специальная военная операция на Украине, а на отечественный спорт обрушились «изоляционные» санкции, ее команда саночников взяла лишь одну награду: бронзу в женских состязаниях добыла Татьяна Иванова. Однако к ярчайшим звездам вида в то время относились и мужчины — Роман Репилов и Семен Павличенко. Оба побеждали на мировых первенствах и в общем зачете Кубка мира.

На самом деле FIL создала очень неприятный для России прецедент. Федерации, курирующие зимние виды спорта, в отличие от летних, львиная доля которых давно отказалась от тотального отстранения россиян и позволяет им выступать в своих турнирах в нейтральном статусе, почему-то до сих пор не отменяют режим изоляции. Но Международный олимпийский комитет (МОК) в последние месяцы неоднократно призывал их допустить российских спортсменов хотя бы на Олимпиаду, ссылаясь на удачный, по его мнению, «парижский формат». В летних Олимпийских играх, которые в 2024 году состоялись в Париже, они участвовали. Правда, из-за ограничений и нежелания ряда спортивных руководителей соблюдать требования, предусмотренные для приобретения нейтрального статуса, состав российской делегации оказался мизерным — всего 15 человек. Но с тех пор появились признаки потепления в отношениях между Россией и международным спортивным сообществом, а министр спорта РФ Михаил Дегтярев продекларировал курс на возобновление контактов с ним и «реинтеграцию» в мировой спорт.

Между тем пока лишь две международные федерации — Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU) — санкционировали допуск российских спортсменов на итальянскую Олимпиаду (на нее уже отобрался ски-альпинист Никита Филиппов) или квалификационные состязания к ней.

Причем ISU до предела сократил их представительство в фигурном катании, наиболее заметном среди контролируемых организацией видов: после «фильтрации» заявок выяснилось, что Россия сможет выставить лишь по одному атлету в женском и мужском одиночном катании, оставшись без состязаний парников и танцоров.

В июне окончательно отказала россиянам в участии в Олимпиаде Международная федерация хоккея (IIHF). Но это было предсказуемо, поскольку МОК не рекомендовал их допуск на топовые турниры в командных состязаниях. FIL же стала первой федерацией, отвечающей за состязания личные, которая призывы головной структуры открыто проигнорировала.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, однако, дала понять ТАСС, что к такому исходу голосования на конгрессе в Тампере была готова. Оно отметила, что с российскими саночниками «жестко» «обходятся не первый раз» и у них «в этом вопросе уже хорошая закалка», добавив, что ФССР «не собирается сдаваться». Семен Павличенко же сравнил решение конгресса с ударом «ножом в спину», заметив, что «нас пытаются наказать просто так».

Алексей Доспехов