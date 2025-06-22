Президент МОК оказался самым бедным

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал ежегодный отчет о своей деятельности, последний при президентстве Томаса Баха, который уже в понедельник, 23 июня, передаст полномочия избранной главе структуры Кирсти Ковентри. В отчете, в частности, указано, что зарплата Томаса Баха за 2024 год составила весьма скромные $350 тыс. Для сравнения: президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино получил в прошлом году $5,2 млн. Не говоря уже о боссах американских профессиональных лиг. Так, глава Национальной футбольной лиги ежегодно зарабатывает более $60 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Бах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Томас Бах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

В понедельник, 23 июня, Томас Бах, занимавший пост президента МОК на протяжении 12 лет (впервые немец был избран в 2013 году), передаст полномочия избранной главе крупнейшей спортивной структуры мира Кирсти Ковентри. А накануне МОК опубликовал ежегодный отчет о своей деятельности, в котором содержатся также сведения о том, сколько зарабатывал Томас Бах. Оказалось, что глава МОК по уровню доходов по основному месту работы сильно уступает руководителям других спортивных структур.

За 2024 год выплаты Баху составили всего $350 тыс. Причем по терминологии МОК это даже зарплатой не является.

Речь идет о компенсации. Дело в том, что, согласно правилам МОК, все члены организации являются добровольцами и не должны получать выгоду за свою работу. Им просто компенсируют понесенные расходы из расчета примерно $900 в день для членов исполкома и руководителей комитетов и в два раза меньше для рядовых членов МОК. Но только в те дни, когда они исполняют олимпийские обязанности. Считается, что президент исполняет их 365 дней в году. Но для него все равно установлена фиксированная ставка (каждый год она корректируется на уровень инфляции). Другое дело, что оговоренную сумму он получает на руки чистыми: уплату налогов на себя берет МОК.

В реальности расходы МОК на Томаса Баха и других руководителей организации несколько выше. Скажем, ему, как и другим членам комитета, оплачивают перелеты и проживание в поездках по делам МОК, для них действуют пенсионные планы, они получают дополнительные средства на административные расходы (всего по $7 тыс. в год). Но все равно компенсации, выплачиваемые членам МОК, не поражают воображение: в 2024 году на них потратили чуть больше $17 млн. При этом доходы, сгенерированные МОК в олимпийском цикле 2021–2024 годов, составили $7,7 млрд.

Особенно скромно зарплата Томаса Баха выглядит на фоне доходов топ-менеджеров крупных спортивных федераций.

Так, зарплата и бонусы главы FIFA Джанни Инфантино в 2024 году составили $5,2 млн до уплаты налогов. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин, тоже до уплаты налогов, заработал $4,3 млн. Из них $300 тыс. только за то, что по статусу он является еще и вице-президентом FIFA. Ну и совсем небольшой зарплата Томаса Баха смотрится в сравнении с боссами североамериканских спортивных лиг. Правда, они, в отличие от МОК, FIFA и UEFA, официально доходы своих руководителей никогда не называли. Однако, по оценке The Guardian, глава Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен получает около $7,5 млн в год, Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер — не менее $10 млн, руководитель Главной лиги бейсбола Роб Манфред — $11 млн. Вне конкуренции глава Национальной футбольной лиги Роджер Гуделл — $63 млн в год.

Александр Петров