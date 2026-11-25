У Prada есть уже ставшие культовыми Monolith, впервые представленные в 2019 году. Их главная особенность — толстая рельефная подошва, которая превращает даже вполне классические ботинки в обувь с совершенно другими пропорциями. За прошедшие семь лет Monolith превратились в целое семейство моделей: от вариантов на шнуровке и челси до высоких сапог. Есть и особенно узнаваемая версия из кожи и фирменного нейлона Prada со съемным кармашком на голенище.