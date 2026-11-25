«Грубые ботинки можно стилизовать совершенно по-разному»
Анна Минакова — о трендах сезона осень-зима 2026
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Хоть с леггинсами и свитером крупной вязки, хоть с тонким коктейльным платьем и пиджаком — грубые ботинки можно стилизовать совершенно по-разному. А сейчас как раз погода, когда они особенно актуальны.
Miu Miu в этом сезоне предлагает ботинки, вдохновленные обувью для верховой езды, мотокросса и горных походов: состаренная кожа и замша, массивные подошвы, металлические пряжки, а в некоторых моделях — еще и подкладка из овчины.
У Prada есть уже ставшие культовыми Monolith, впервые представленные в 2019 году. Их главная особенность — толстая рельефная подошва, которая превращает даже вполне классические ботинки в обувь с совершенно другими пропорциями. За прошедшие семь лет Monolith превратились в целое семейство моделей: от вариантов на шнуровке и челси до высоких сапог. Есть и особенно узнаваемая версия из кожи и фирменного нейлона Prada со съемным кармашком на голенище.
Rick Owens в сезоне осень-зима 2026 продолжает исследовать преувеличенные пропорции. В мужской коллекции Tower он показал нарочито раздутые полицейские ботинки, доведя силуэт форменной обуви почти до гротеска. А в сентябре вышла новая совместная серия Rick Owens и Dr. Martens, в которой представлены модели с массивной подошвой, металлическими защитными носами и характерной сложной шнуровкой.
У Balenciaga есть Strike — армейские ботинки, первые версии которых появились еще в 2019 году. Особенно интересны их варианты с искусственно состаренной поверхностью. Причем речь не об аккуратной винтажной патине, а о впечатлении, будто обувь уже прошла несколько лет самой тяжелой эксплуатации: с потертостями, заломами, выцветшими участками и следами износа, как когда-то у большей части обуви в остро-модном московском бутике Dad.