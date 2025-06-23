ГК «Развитие» вложила 2,7 млрд рублей в достройку «Финского квартала» в Ленобласти

Федеральный девелопер ГК «Развитие» намерен завершить возведение долгостроя — жилого комплекса «Финский квартал» в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти. Инвестиции в этот проект составили около 2,7 млрд рублей. До того строительством ЖК занималась компания «Элемент-Бетон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предполагается, что жилой комплекс будет состоять из шести секций с семи- и девятиэтажными домами. Проект расположен рядом с Лахтинским парком площадью более 350 гектаров.

Как отметили в ГК «Развитие», для компании это далеко не первый опыт работы с проблемными объектами, оставшимися от других девелоперов. Например, во Всеволожске застройщик в настоящий момент завершает ЖК «Ленский», а в Самаре — ЖК «Аркадия».

В компании также уточнили, что работы в ЖК «Финский квартал» в Ленобласти ведутся с опережением графика. Сдать жилой комплекс планируют во II квартале 2028 года.

Подробнее об этом проекте — «"Финские кварталы" получат "Развитие"».

Андрей Цедрик