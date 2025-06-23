С «Крыльями Советов» не по пути

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объявил в своем Telegram-канале о грядущей отставке. Вместе с ним уйдет и заместитель Руслан Пименов. Топ-менеджеры работают в нынешней должности с февраля текущего года. В руководстве команды отметили, что господин Тер-Абрамян подыскал себе новую работу. Гендиректор говорит о несовпадении своих взглядов с позицией совета директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Пименов и Роберт Тер-Абрамян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Руслан Пименов и Роберт Тер-Абрамян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Тер-Абрамян при этом подчеркнул, что отставка не будет молниеносной. Топ-менеджер покинет свой пост в июле текущего года. «Сейчас активно формируется коллектив на следующий сезон, и у команды достойный наставник с опытной командой тренеров, которой я желаю успеха и побед! К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошел незаметно и максимально эффективно»,— отметил функционер.

Вице-губернатор—руководитель администрации губернатора Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что уход гендиректора и его заместителя никак не скажется на подготовке команды к предстоящему сезону в Российской премьер-лиге (РПЛ). «До начала игр все вопросы будут урегулированы, и я не вижу причин для беспокойства. Люди хотят себя видеть в другом клубе. Рабства у нас, к счастью, нет, и мы не можем препятствовать, если они решили перейти в другой проект. При этом договорились, что гендиректор останется на рабочем месте до старта чемпионата»,— сообщил господин Яковлев.

Во время зимней паузы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проведение в клубе проверки финансово-хозяйственной деятельности. Глава региона также подготовил заявление для правоохранительных органов по ситуации в футбольном клубе. Губернатор узнал от сотрудника команды о долге в размере 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. Он попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество и присвоение или растрату. ГУ МВД России по Самарской области по факту заявления губернатора возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела и фигуранты до сих пор не разглашаются.

В текущем сезоне перед «Крыльями Советов» ставилась задача попасть в восьмерку лучших. Команда в итоге заняла десятое место, пропустив вперед «Акрон». Частный клуб из Тольятти в итоге завершил сезон на девятой позиции, дважды победив самарскую команду по ходу чемпионата. «Крылья Советов» сменили главного тренера. После ухода Игоря Осинькина коллектив возглавил Магомед Адиев, известный по работе в «Ахмате» и «Химках».

Проблемы самарского клуба не ограничиваются лишь турнирными неудачами. До сих пор не решен вопрос с долгом дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал», которая увеличила сумму исковых требований к клубу до 933 млн руб. При этом стороны все-таки намерены заключить мировое соглашение.

Андрей Сазонов