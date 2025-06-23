Цивилев: 80% западных технологий в ТЭК удалось заместить

Министр энергетики Сергей Цивилев заявил в интервью «Ъ», что в России удалось заместить 80% западных технологий в топливно-энергетическом комплексе отечественными разработками. Власти страны, по его словам, ставят перед собой цель довести этот показатель до 100% в кратчайшие сроки.

«Мы многими технологиями пользовались из стран коллективного Запада. Теперь, когда они нам не доступны из-за санкций, мы эти технологии создаем сами. И у нас достаточно большой успех, уже около 80% технологий, которые используются Западом, это уже наши технологии. И они ни сколько не хуже по многим позициям, даже лучше»,— сказал Сергей Цивилев.

Как добавил министр, работа по замещению западных технологий с сфере энергетики идет в рамках программы технологического суверенитета. Документ, по его словам, закрепляет за ведущими российскими компаний ответственность за создание технологий.

Работа по замещению зарубежного оборудования с сфере энергетики началась в 2014 году. Замминистра энергетики Евгений Грабчак в 2022 году говорил, что доля иностранных технологий в отрасли составляет 31%.