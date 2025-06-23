Путин рассказал о серийном производстве «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник». В рамках новой госпрограммы вооружений особое внимание также уделят ядерной триаде, добавил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

По словам президента, ракетный комплекс «очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». Помимо производства «Орешника», Владимир Путин рассказал о развитии ядерного вооружения. Ракетным войскам стратегического назначения поступят на вооружение новые комплексы «Ярс» с дальностью поражения до 12 тыс. км. Авиацию уже в этом году пополнят ракетоносцы Ту-160М.

В состав военно-морского флота, как сообщил президент, войдут новые корабли и подводные лодки с «высокоточными средствами поражения последнего поколения».

Ранее стало известно о подготовке к размещению «Орешника» на территории Республики Беларусь. «Практическая плоскость» этой идеи будет реализована к концу 2025 года, рассказал госсекретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Впервые «Орешник» был применен в боевых условиях в ноябре 2024 года. Удар пришелся по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр.

Степан Мельчаков