«Орешнику» нашлось место в Белоруссии

Места для размещения ракетных комплексов с баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» в Белоруссии уже определены, «практическая плоскость» этой идеи будет реализована к концу текущего года. Об этом 28 мая в Москве на полях встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил госсекретарь белорусского Совбеза генерал-лейтенант Александр Вольфович.

По его словам, подготовка к размещению комплексов идет «в плановом порядке», но их применение возможно лишь в случае развязывания агрессии против России и Белоруссии, если «глава государства примет такое решение».

Напомним, что белорусский президент Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории республики 6 декабря 2024 года. Сроком возможного выполнения этой просьбы президент РФ предварительно называл вторую половину 2025 года, увязав этот процесс с реализацией планов ввода ракеты в серийное производство и ее появления в российских войсках. Вместе с тем господин Путин отметил, что «определение объектов поражения на территории вероятного противника будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь».

«Орешник» впервые был применен в боевых условиях 21 ноября 2024 года, когда ракета, стартовавшая с полигона Капустин Яр, ударила по заводу «Южмаш» в украинском городе Днепр. А уже на следующий день Владимир Путин принял решение о принятии комплекса на вооружение в ракетные войска стратегического назначения.

Дмитрий Сотак