«Матовый экран минимизирует блики даже при ярком освещении»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о росте продаж телевизоров с диагональю от 70 дюймов и больше и преимуществах флагмана китайской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Skyworth Фото: Skyworth

Только за первый квартал текущего года продажи телевизоров в России выросли больше чем в полтора раза, такими данными делились представители «М.Видео-Эльдорадо». Особенно заметен интерес к моделям с большими диагоналями: от 70 дюймов и больше. В этой категории особенно преуспели такие бренды, как Haier, Samsung, Xiaomi и «Яндекс». В сегменте с уже огромной диагональю около 100 дюймов, который остается нишевым, наблюдается наибольшая динамика из-за роста интереса к домашним кинотеатрам и геймингу. Именно сюда нацелился бред Skyworth со своим флагманом — моделью Q79G. Это QLED+ телевизор с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Atmos в конфигурации 2.1.2. Ключевое отличие новинки — матовый экран, который минимизирует блики даже при ярком освещении, и высокая частота обновления, что особенно важно для геймеров и спортивных болельщиков, подчеркивает производитель.

Создатели аппарата оснастили его процессором Chameleon Extreme 3.0, который в реальном времени улучшает качество картинки с помощью инструментов искусственного интеллекта. Технологии Flicker-Free и автоматическая адаптация яркости защищают зрение, а Local Dimming обеспечивает глубокий черный и высокую контрастность. Телевизор поддерживает HDR-стандарты Dolby Vision и HDR10+, а также оснащен портом HDMI 2.1 для передачи 4K-картинки. Работает устройство на Google TV, что несет за собой особенности подключения к аккаунту, но проблемой это быть не должно. Российские стриминговые сервисы точно будут работать.

Крупноформатные аналоги от популярных в России TCL или Samsung зачастую предлагают OLED- или MiniLED-матрицы, которые превосходят QLED+ по глубине черного и равномерности подсветки, но стоят заметно дороже — 350-500 тыс. руб. Skyworth Q79G, при цене от 269 990 руб. оказывается более доступным решением, хотя различия в качестве изображения заметны в основном при прямом сравнении.

Александр Леви