Kronung Group ввел в строй ТРК в Новогорелово за 1,5 млрд рублей

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ТРК площадью 14,2 тыс. кв. м на улице Современников в Новогорелово, построенного Kronung Group. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

«На момент ввода торгово-развлекательного центра более 80% площадей уже распределены. Среди арендаторов — федеральная сеть «М.Видео», оператор фитнес-клубов Fitness House, сеть магазинов «Детский Мир», региональные операторы детского досуга, а также рестораны и кафе различных форматов»,— рассказал «Ъ-СПб» соучредитель и генеральный директор застройщика Филипп Шраге.

В процессе реализации проекта объем инвестиций был увеличен и составил 1,5 млрд рублей, сообщил господин Шраге.

В Новогорелово девелопер также реализует жилой комплекс комфорт-класса «Кронунг ЮГ», в котором смогут проживать минимум 1,5 тыс. человек. На сайте проекта указано, что ЖК будет состоять из трех секций высотой 4-9 этажей, в которых расположатся 596 квартир.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Kronung Group планирует построить еще два ТЦ на территории петербургской агломерации к 2027 году.

Артемий Чулков