Девелопер Kronung Group построит два новых ТЦ под Петербургом и один в Подмосковье

Девелоперская компания Kronung Group (ООО «Кронунг») прорабатывает возможность расширения сети своих торговых центров. Кроме двух, запланированных к открытию в текущем году, в 2027-м застройщик планирует завершить строительство еще двух ТЦ на территории петербургской агломерации и одного — в Подмосковье, сообщает со ссылкой на представителя компании РБК Петербург.

Как уточнил изданию директор департамента коммерческой недвижимости Kronung Group Антон Вечер, новые торговые центры, в частности, намерены возвести в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти, на Таллинском шоссе в поселке Горелово Красносельского района Петербурга и в центре подмосковного Подольска. Под Петербургом каждый из объектов будет иметь общую площадь около 10 тыс. кв. м. В настоящий момент к строительным работам пока не приступали. Размер инвестиций в новые проекты в компании не раскрывают.

На 2025 год Kronung Group запланировала к открытию два объекта — ТЦ «Kronung Новогорелово» арендопригодной площадью более 12 тыс. кв. м в Ломоносовском районе и ТЦ «Солнечный Kronung» в Красносельском районе города (3,8 тыс. кв. м).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания также намерена инвестировать 4,2 млрд рублей в проект у реки Дудергофки. Предполагается, что это будет жилой комплекс комфорт-класса.

Андрей Цедрик