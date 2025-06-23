Аукцион на расширение свалки в Новороссийске выиграла компания из Петербурга

Тендер на расширение мусорного полигона в Новороссийске на горе Щелба выиграла компания из Санкт-Петербурга ООО «Скаффолд». В качестве заказчика выступила компания-владелец полигона ООО «Терра-Н». Соответствующая информация доступна на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По контракту подрядчику предстоит выполнить реконструкцию мусорного полигона с увеличением емкости. Работы проведут как на самом полигоне, так и на примыкающей к местному муниципальному кладбищу территории.

Работа пройдет в восемь этапов, питерская компания обязуется выполнить контракт до 31 декабря 2025 года.

ООО «Скаффолд» зарегистрировано 11 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и бенефициаром является Сергей Кудла. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых помещений. Чистая прибыль по итогам 2024 года превысила 4 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске до конца года введут в эксплуатацию объект утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 70 тыс. т в год.

При этом большинство местных жителей против расширения полигона, в октябре 2024 года жители села Борисовка записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, они просили закрыть и рекультивировать свалку, которую по новому Генплану Новороссийска планируется расширить на 20 га.