«Большинство жителей города против расширения полигона»

В Новороссийске до конца года введут в эксплуатацию объект утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 70 тыс. т в год. Новый комплекс появится на территории полигона на горе Щелба, принадлежащего ООО «Терра-Н». В рамках реконструкции полигона до конца года также модернизируют сортировочный комплекс. Руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко считает, что полигон необходимо переносить за пределы города, а не расширять.

Евгений Витишко

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«Большинство жителей Новороссийска против расширения полигона на Щелбе и предлагают найти участок для складирования отходов вдали от густонаселенного города (в октябре 2024 года жители села Борисовка записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, они просили закрыть и рекультивировать свалку, которую по новому Генплану Новороссийска планируется расширить на 20 га — примеч. “Ъ-Кубань”). Подобные объекты являются экологически опасными предприятиями. Поэтому их работа должна быть под постоянным контролем федеральных и краевых структур. Любое несоответствие действующему законодательству в первую очередь почувствуют местные жители, в том числе запах.

Кроме того, за последние несколько лет новороссийцы несколько раз фиксировали загрязнения водотоков вокруг новороссийского полигона. Риск попадания фильтрата со свалки на соседние земельные участки и в водные объекты сохраняется и сейчас, особенно в случае обильных осадков или очередного возгорания полигона при его тушении.

Региональный оператор и владельцы свалки ООО “Терра-Н” должны были с начала эксплуатации полигона выполнять законодательство РФ: природоохранное, санитарно-эпидемиологическое и свои технические регламенты.

Однако сегодня мы видим — свалка, которая могла принять около 1 млн т отходов, уже приняла 2 млн т, загрязнив (оползнем, возникшим во время пожара) почти 2 га соседней территории, фильтрат попал в реку Озерейка и дошел до Черного моря.

У владельцев полигона “Терра-Н” в лице Российского экологического оператора нет объективных данных, сколько мусора сейчас находится на свалке и какого он характера. Тот проект, который пытаются реализовать нынешние владельцы, прошел госэкспертизу два года назад. За это время на полигоне произошло несколько пожаров, а объем отходов значительно увеличился. Другой вопрос — глубина или процент переработки самого ТКО. Сейчас там пропускают мусор через транспортерную ленту и говорят, что отходы отсортированы. Однако можно отделять пищевой мусор и направлять его на компостирование, чтобы использовать для создания техногрунта для рекультивации и технических мероприятий на самом полигоне. Это позволило бы избежать образования свалочного газа. Но законодательная база края не предполагает сортировку чего-либо, кроме пластика».