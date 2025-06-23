Путин: агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи заявил, что атака Израиля и США на Исламскую Республику не имеет никаких оснований и оправданий. По словам российского лидера, Москва принимает меры для содействия иранскому народу.

«Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИД от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности ООН»,— сказал Владимир Путин на встрече в Кремле. Аббас Арагчи поблагодарил Россию за подобную позицию.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. МИД РФ в тот же день выпустил заявление с осуждением действий США.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян