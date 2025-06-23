ПСБ подал иск к «дочке» J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд рублей

Банк ПСБ подал иск к «дочке» J.P. Morgan в Германии и к Commerzbank AG. Сумма исковых требований — €294,2 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Арбитражного суда Ярославской области.

В качестве третьих лиц привлечены «Национальный расчетный депозитарий» и расчетная «НКО Р-Инкас». Суть иска неизвестна. Предварительное заседание назначено на 12 февраля 2026 года.

С1 апреля Промсвязьбанк сменил название на Банк ПСБ и перенес регистрацию из Москвы в Ярославль. Это произошло в рамках поручения президента по поддержке регионов. Затраты на переезд оценивались в десятки миллиардов рублей, при этом власти рассчитывали на рост налоговых поступлений в регионе.

В мае 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал активы российской «дочки» Commerzbank и J.P. Morgan. Обеспечительные меры были приняты по иску Транскапиталбанка на сумму €12,3 млн (1,2 млрд руб.).