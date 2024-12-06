Деньги обороны поддержат регионы

Головной банк российского ОПК — Промсвязьбанк — готовится к переезду из Москвы в Ярославль. Это происходит в рамках поручения президента РФ по поддержке регионов. Затраты оцениваются в десятки миллиардов рублей, но российский бюджет готов помочь в переезде. При этом значительно вырастут налоговые поступления в регионе, а также можно рассчитывать на появление новых рабочих мест. Однако сам банк может столкнуться с потерей части кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Промсвязьбанк объявил о смене прописки с Москвы на Ярославль. Как заявили в банке, на новое место работы и жительства будет переведено более 5 тыс. сотрудников и членов их семей. В ПСБ заявили “Ъ”, что проект рассчитан на несколько лет. «При этом в Ярославской области уже сейчас работает крупный сервисный центр банка, а субъект является третьим по количеству сотрудников ПСБ в стране после Москвы и Санкт-Петербурга»,— отметили там. Информацию о переезде банка подтвердил и губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Напомним, что еще 24 июля президент РФ поручил правительству в срок до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Соответствующее распоряжение значится в перечне поручений по итогам ПМЭФ. Позитивным примером подобной релокации Владимир Путин назвал переезд компании «РусГидро» из Москвы в Красноярск.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. Согласно отчетности, на 1 октября 2024 года ПСБ занимал пятое место по активам среди российских банков (8,29 трлн руб., рост за год на 14,6%), чистая прибыль — почти 119 млрд руб., в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя.

Системно значимые кредитные организации (их 13) за редкими исключениями зарегистрированы в Москве. С октября 2005 года ВТБ зарегистрирован на налоговом учете и имеет юридический адрес в Санкт-Петербурге, Совкомбанк исторически зарегистрирован в Костроме.

По словам Михаила Евраева, пока ПСБ подбирает площадку, «будет серьезное большое строительство с их стороны». Кроме того, как уточнили в правительстве региона, для комфортных условий переезда сотрудников банка и членов их семей планируется создать соответствующую инфраструктуру, в том числе жилые помещения, а также социальные объекты — детский сад, школу, поликлинику.

Девелоперы считают, что затраты только на возведение нового офиса будут значительные. Найти свободные площади в уже существующих зданиях Ярославля маловероятно, да и качественных офисных зданий в регионах ограниченное количество, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клапша. По его словам, для размещения 1,5–2 тыс. сотрудников потребуется офисный комплекс площадью около 15–20 тыс. кв. м. Только затраты на строительство (без учета покупки участка, прокладки коммуникаций и других сопутствующих расходов) и отделку могут составить 4,65–6,2 млрд руб., оценивает Дмитрий Клапша. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что потребуется строительство офисного здания, соответствующего критериям класса А+. С учетом площади не менее 50–60 тыс. кв. м эксперт оценивает строительство в 15–18 млрд руб. Кроме того, для переезжающих сотрудников потребуется и компенсационный пакет, который Анастасия Владимирова оценивает еще в 5–7 млрд руб.

Впрочем, правительство уже готово помочь деньгами. В четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что ПСБ нуждается в дополнительном капитале, при этом капитализации банка за счет его прибыли может быть недостаточно. Он также отметил, что правительство не ждет от банка дивидендных выплат.

Вместе с тем в результате переезда столичного банка Ярославская область значительно пополнит свой бюджет. По оценке МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, регион, доходная часть которого в 2024 году превысила 130 млрд руб., получит дополнительно более 20 млрд руб. Эти средства будут складываться из налога на прибыль банка (17%), имущественного налога (максимально 2,2% от оценки здания), отмечает он. Даже когда сотрудники не согласятся переехать в Ярославль на ПМЖ и захотят оставить себе московскую регистрацию, местные бюджеты при этом все равно будут пополняться за их счет, указывает член Совета по финансово промышленной и инвестиционной политике ТПП России Тимур Аитов. Эксперты указывают и на мультипликативный эффект от переезда большого числа высокооплачиваемых специалистов для местного рынка недвижимости, торговли, сферы услуг. «По опыту подобных релокаций одно рабочее место в головном офисе крупной компании потенциально создает три-четыре рабочих места в смежных отраслях»,— отмечает Анастасия Владимирова.

Впрочем, сам банк может столкнуться и с потерей части кадров, указывает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Однако ряд функций можно выполнять не из головного офиса, а из Москвы. Экономия может получиться, если при таком переезде не будет акцента на сотрудниках с жесткой задачей по компетенции, локально сотрудников будет нанимать дешевле (например, сотрудники колл-центров).

Ксения Дементьева, Дарья Андрианова, Максим Буйлов