Курултай Башкирии предлагает привлекать к тренерской работе студентов

Депутаты Курултая предложили допускать к работе тренерами студентов профильных специальностей вузов, успешно прошедших промежуточную аттестацию как минимум за один год обучения. Как сообщила пресс-служба республиканского парламента, изменения планируется внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

Законопроект направлен на сокращение дефицита тренерско-преподавательских кадров, пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. Сейчас закон разрешает привлекать студентов к такой работе, но после двух лет обучения. Это, по словам спикера регионального парламента, не решает проблему. «Принятие закона, с одной стороны, позволит нам компенсировать нехватку специалистов, а с другой — поможет активным и мотивированным студентам раньше попробовать себя в профессии»,— отметил он.

По словам спикера Курултая, в России не хватает более чем 2,6 тыс. тренеров и спортивных инструкторов. Всего в стране на сегодня работают 86 тыс. тренеров-инструкторов. В Башкирии действует программа «Сельский тренер», реализуется программа «Городской тренер». Возможность шире привлекать в профессию студентов и стимулирующие меры помогут обеспечить спортшколы профессиональными кадрами, указано в сообщении.

Курултай примет решение о внесении законопроекта в Государственную Думу на заседании 24 июня.

Майя Иванова