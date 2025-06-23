Минцифры запретит перепрошивать мобильные устройства

Поправки к закону «О связи», о которых ранее писал «Ъ», будут включать запрет пользователям менять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), привязанные к их номерам. На это обратили внимание «Известия».

IMEI — уникальный 15-значный код, который производители присваивают гаджетам. С его помощью операторы определяют, какой аппарат находится в их сети, и могут отследить его местоположение. Службы безопасности банков используют IMEI, чтобы подтвердить, что в мобильное приложение зашел клиент, а не подменивший сим-карту мошенник.

Поправки подготовлены в рамках законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью, который прорабатывается Минцифры. Также, как сообщалось ранее, планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести черные списки уникальных номеров. Что будет грозить за смену IMEI, пока неизвестно.

В случае наличия признаков недостоверности сведений об идентификаторе, данные будут направляться в государственную информационную систему противодействия правонарушениям, сказано в документе.

Сейчас проходит межведомственное согласование пакет антимошеннических поправок в законодательство. Он значительно расширяет ответственность операторов связи за нарушения правил продажи сим-карт, выяснил «Ъ». Например, за передачу недостоверных сведений об абоненте или продажу больше разрешенного количества номеров штраф составит до 500 тыс. руб., а в случае нарушений правил продаж сим-карт иностранцам предполагается ответственность вплоть до уголовной.

Подробности — в материале «Ъ» «По фроду бьют пакетом».