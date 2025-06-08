По фроду бьют пакетом

Пакет антимошеннических поправок в законодательство, проходящий сейчас межведомственное согласование, значительно расширяет ответственность операторов связи за нарушения правил продажи сим-карт. Например, за передачу недостоверных сведений об абоненте или продажу больше разрешенного количества номеров штраф составит до 500 тыс. руб., а в случае нарушений правил продаж сим-карт иностранцам предлагается ответственность вплоть до уголовной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с новым пакетом антифрод-поправок к действующим законам, который был разработан Минцифры совместно с участниками рынка и сейчас проходит межведомственное согласование. Проект содержит около 30 новых мер, которые направленны на борьбу с телефонным мошенничеством. В частности, предлагается административная ответственность операторов связи и физлиц за нарушения правил продажи сим-карт.

Так, за передачу недостоверных сведений об абонентах или нарушение количества выданных номеров предлагается наказывать операторов связи штрафами до 500 тыс. руб.

В случае повторных нарушений правил реализации сим-карт иностранцам и ущерба от 5 млн руб., который повлекли за собой их действия, будет наступать уголовная ответственность с лишением свободы до одного года . Ранее “Ъ” сообщал, что подобные меры обсуждались в Минцифры (см. “Ъ” от 7 августа 2024 года).

. Ранее “Ъ” сообщал, что подобные меры обсуждались в Минцифры (см. “Ъ” от 7 августа 2024 года). Продажа сим-карт и заключение договоров «в местах, не соответствующих требованиям законодательства», будет наказываться штрафом до 500 тыс. руб.

Кроме того, в КоАП РФ добавляется новая статья , по которой за непередачу компаниями сведений в «систему мониторинга исполнения оператором связи обязанностей» налагается штраф до 500 тыс. руб.

, по которой за непередачу компаниями сведений в «систему мониторинга исполнения оператором связи обязанностей» налагается Законопроект предполагает передачу записей разговоров , в которых будут «признаки совершения противоправных действий», а также номеров телефонов , с которых и на которые совершаются подозрительные звонки, в единую систему противодействия мошенничеству . Ранее обсуждался сбор векторов голосов подозреваемых в мошенничестве в единую антифрод-систему (см. “Ъ” от 4 февраля).

, в которых будут «признаки совершения противоправных действий», , с которых и на которые совершаются подозрительные звонки, . Ранее обсуждался сбор векторов голосов подозреваемых в мошенничестве в единую антифрод-систему (см. “Ъ” от 4 февраля). При этом звонки , которые будут совершаться с подозрительных номеров, операторы связи должны будут не пропускать, а также прекращать оказание услуг связи , если есть подозрение, что номер используется в мошеннических целях.

, которые будут совершаться с подозрительных номеров, , если есть подозрение, что номер используется в мошеннических целях. Оператор будет обязан предупредить абонента о прекращении оказания услуг и предоставить ему инструкцию о том, как исключить его номер из системы.

о том, как исключить его номер из системы. Еще одной мерой станет создание единой платформы IMEI-номеров , на которую операторы связи будут передавать информацию о пользовательском оборудовании. Мера в том числе должна пресечь нелегальный оборот конечных устройств.

, на которую операторы связи будут передавать информацию о пользовательском оборудовании. Мера в том числе должна пресечь нелегальный оборот конечных устройств. При этом информация о «возможности приобретения средств связи», у которых не проводилось «обязательное подтверждение соответствия» IMEI-номера, в сети будет блокироваться.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением отдельных положений. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” сказали, что документ разрабатывается по его поручению и может меняться с учетом предложений ведомств. В Минцифры настаивают, что пока говорить о том, войдет та или иная мера в итоговую версию законопроекта, рано. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке объясняет, что положение об ужесточении ответственности за нарушения продажи сим-карт в местах, которые не соответствуют требованиям, не окажет влияния на франшизные салоны операторов, а также на сим-карты, которые абоненты покупают и регистрируют сами, поскольку они «проходят регистрацию через "Госуслуги"».

«Операторы уже зарегулированы с точки зрения ответственности, при этом установлен жесткий контроль — проверка всех данных через госсистемы, лимит сим-карт на человека, блокировка услуг связи до проверки, передачи всех данных (в том числе продавца), обновление данных раз в шесть часов»,— напоминает собеседник “Ъ” в одном из операторов связи. По его мнению, ужесточение ответственности для операторов и введение новых штрафов «не сможет реально решать проблему мошенничества». «Необходимо уделить внимание проблеме дропперов, которые приобретают сим-карты, а затем продают номера для регистрации в мессенджерах или иных сервисах для совершения противоправных деяний»,— говорит источник “Ъ”.

Алексей Жабин