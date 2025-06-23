В Кузбассе рассмотрят потенциал создания майнинг-ферм возле угольных предприятий

Власти Кузбасса намерены рассмотреть возможность строительства электростанций, теплиц и майнинговых ферм на территории угольных предприятий. В течение месяца будет проведена оценка экономической целесообразности такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В связи с развитием майнинга необходимо просчитать экономику строительства майнинговых ферм непосредственно на территории угольных предприятий, чтобы уголь перерабатывать в электроэнергию. Мы видим, что уголь мог бы участвовать в производстве того же биткойна или других цифровых валют»,— сообщил глава региона Илья Середюк (цитата по ТАСС).

Губернатор отметил, что вырабатываемое на подобных электростанциях тепло планируется задействовать для представителей сельского хозяйства. Господин Середюк добавил, в частности, что это позволило бы создать на близлежащих к предприятиям территориях теплицы или организовать ботанический сад.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам января-апреля компании Кемеровской области добыли 66,5 млн т угля. Сокращение добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,9%.

Александра Стрелкова