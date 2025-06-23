Алиханов: эффект от маркировки товаров в РФ составил 1,2 трлн рублей

Внедрение системы маркировки товаров принесло российской казне 1,2 трлн руб. налоговых и иных поступлений за последние пять лет. Об этом заявил министр промышленности Антон Алиханов в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Более половины от указанной суммы удалось добиться за счет обеления рынка табачной продукции — 627 миллиардов рублей»,— пояснил министр, сославшись на данные ФНС. По его словам, значительный эффект также достигнут в молочной продукции (148 млрд руб.), легкой промышленности (143 млрд руб.), обувном сегменте (85 млрд руб.) и парфюмерии (35 млрд руб.). Дополнительный доход легального бизнеса от маркировки составил 687 млрд руб., подчеркнул господин Алиханов.

С 1 сентября в России стартует маркировка целого ряда продукции — от детских игрушек до сладостей, чая и кофе, от стройматериалов до спортивного питания, бритв и сменных лезвий к ним. Новая система должна существенно минимизировать на рынке фальсифицированную продукцию и принести в бюджет дополнительные средства.

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