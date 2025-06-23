Промпредприятия в 2024 году привлекли по квотам 47 тысяч трудовых мигрантов

Россия привлекла 47 тыс. квалифицированных иностранных рабочих для промышленных предприятий в 2024 году. Это на 16% больше изначальной квоты в 40,5 тыс. человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда.

На 2024 год правительством была установлена квота на привлечение иностранных работников, прибывающих на основании визы, в 155 929 человек. На специалистов для горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах было выделено 30,7 тыс. квот, приехали 22,4 тыс. человек (73%). Для операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования было использовано 66% лимита (14,8 тыс. из 22,1 тыс.), в металлообработке и машиностроении — 70% (10,9 тыс. из 15,5 тыс.).

Основные страны-поставщики кадров — Китай, Турция, Индия и Сербия. Как уточнили в Минтруде, квота не гарантирует въезд: каждый мигрант оформляет рабочую визу и разрешение. Регионы могут запрашивать допквоты при нехватке местных кадров или для наладки оборудования на инвестпроектах.

В ходе ПМЭФ чиновники и бизнес обсудили, как повысить производительность труда в РФ, чтобы справиться с дефицитом кадров, образовавшимся на российском рынке труда после 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Производительность ищет рабочие места».