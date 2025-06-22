Производительность ищет рабочие места

В ходе ПМЭФ чиновники и бизнес обсудили, как повысить производительность труда в РФ, чтобы справиться с дефицитом кадров, образовавшимся на российском рынке труда после 2022 года. России необходимы инвестиции в роботизацию, так как ее уровень в стране остается низким, отметил глава Минтруда Антон Котяков. При этом, подчеркивают компании, также нужна грамотная предварительная подготовка рабочих процессов, чтобы автоматизация охватывала уже оптимизированные процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До внедрения промышленных роботов в РФ не мешало бы оптимизировать процессы, в которые их предполагается вовлечь, считают российские власти

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ До внедрения промышленных роботов в РФ не мешало бы оптимизировать процессы, в которые их предполагается вовлечь, считают российские власти

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пока уровень роботизации в России остается низким, но потенциал увеличения производительности с помощью новых технологий большой. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил глава Минтруда Антон Котяков. «Есть отрасли, где планы по росту производительности могли бы быть более амбициозны. У нас есть большой задел и, скажем, большая перспектива с точки зрения внедрения роботизации. Сегодня показатель роботизации в нашей стране достаточно низкий»,— сказал он.

Напомним, сейчас в России на 10 тыс. сотрудников насчитывается 29 роботов, а четыре года назад показатель не превышал десяти.

Как ранее рассказал министр промышленности Антон Алиханов, перед Россией стоит масштабная задача — к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тыс. новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тыс. сотрудников обрабатывающей промышленности.

Вопрос повышения производительности стал в России особенно актуальным после 2022 года, когда в связи с санкциями и ограничениями нехватку импортных товаров и иностранных производств стало необходимо компенсировать внутренними усилиями. В это же время компании стали все чаще жаловаться на сложности с подбором персонала и старт «гонки зарплат». Действительно, в 2023–2024 годах уровень зарплат в РФ в реальном выражении вырос более чем на 17%, а уровень безработицы держится на историческом минимуме и составляет 2,3%.

По заявлению ряда компаний, где расходы на ФОТ составляют значительную часть затрат, для них необходимость увеличивать выплаты сотрудникам такими темпами оказалась экономически неоправданной. Это, в свою очередь, подтолкнуло их к поискам альтернативных решений, таких как наем более дешевой рабочей силы или, напротив, роботизация.

Возможности существенно увеличить число трудовых мигрантов в РФ, однако, уже практически исчерпаны — на глобальном рынке труда Россия теряет свою привлекательность как импортер рабочей силы из-за нестабильного курса рубля.

Поэтому потенциал сохраняют только проекты по привлечению высококвалифицированных работников — как, например, «пилот» Новгородской области, которая приглашает к себе иностранцев из недружественных стран, обладающих определенными профессиональными навыками,— но их охват не превышает нескольких десятков человек.

«Понимая, что больше людей на рынке труда в любом случае не станет, мы начали инвестировать в различные проекты для роботизации своего производства. В ближайшее время запустим еще 16 новых робокомплексов»,— отметил гендиректор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев. При этом, по его словам, крайне важна грамотная предварительная работа — рабочий процесс надо оптимизировать, потом описать его с помощью алгоритмов и уже только после этого роботизировать.

Грамотную поддержку можно получить, участвуя в федеральном проекте «Производительность труда», отметил гендиректор «Теремок-Кондитерская» Виталий Свидовский. «Когда мы вошли в него, мы планировали повысить производительность труда на 15% по итогам первого года. Но при участии экспертов проекта смогли добиться большего — 20%»,— отметил он.

Отметим, что о повышении производительности труда сейчас размышляет уже не только бизнес — такая цель ставится и перед целым рядом государственных структур. Так, как рассказал Антон Котяков, благодаря объединению Пенсионного фонда с Фондом социального страхования удалось сократить на 15% количество административного персонала, а объем отчетности для работодателей снизился в пять раз. «Совокупный экономический эффект от такого объединения оценивается почти в 31 млрд руб.»,— отметил он.

Анастасия Мануйлова