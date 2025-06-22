Производительность ищет рабочие места
Повышать ее планируют и бизнес, и министерства
В ходе ПМЭФ чиновники и бизнес обсудили, как повысить производительность труда в РФ, чтобы справиться с дефицитом кадров, образовавшимся на российском рынке труда после 2022 года. России необходимы инвестиции в роботизацию, так как ее уровень в стране остается низким, отметил глава Минтруда Антон Котяков. При этом, подчеркивают компании, также нужна грамотная предварительная подготовка рабочих процессов, чтобы автоматизация охватывала уже оптимизированные процессы.
До внедрения промышленных роботов в РФ не мешало бы оптимизировать процессы, в которые их предполагается вовлечь, считают российские власти
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Пока уровень роботизации в России остается низким, но потенциал увеличения производительности с помощью новых технологий большой. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил глава Минтруда Антон Котяков. «Есть отрасли, где планы по росту производительности могли бы быть более амбициозны. У нас есть большой задел и, скажем, большая перспектива с точки зрения внедрения роботизации. Сегодня показатель роботизации в нашей стране достаточно низкий»,— сказал он.
Напомним, сейчас в России на 10 тыс. сотрудников насчитывается 29 роботов, а четыре года назад показатель не превышал десяти.
Как ранее рассказал министр промышленности Антон Алиханов, перед Россией стоит масштабная задача — к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тыс. новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тыс. сотрудников обрабатывающей промышленности.
Вопрос повышения производительности стал в России особенно актуальным после 2022 года, когда в связи с санкциями и ограничениями нехватку импортных товаров и иностранных производств стало необходимо компенсировать внутренними усилиями. В это же время компании стали все чаще жаловаться на сложности с подбором персонала и старт «гонки зарплат». Действительно, в 2023–2024 годах уровень зарплат в РФ в реальном выражении вырос более чем на 17%, а уровень безработицы держится на историческом минимуме и составляет 2,3%.
По заявлению ряда компаний, где расходы на ФОТ составляют значительную часть затрат, для них необходимость увеличивать выплаты сотрудникам такими темпами оказалась экономически неоправданной. Это, в свою очередь, подтолкнуло их к поискам альтернативных решений, таких как наем более дешевой рабочей силы или, напротив, роботизация.
Возможности существенно увеличить число трудовых мигрантов в РФ, однако, уже практически исчерпаны — на глобальном рынке труда Россия теряет свою привлекательность как импортер рабочей силы из-за нестабильного курса рубля.
Поэтому потенциал сохраняют только проекты по привлечению высококвалифицированных работников — как, например, «пилот» Новгородской области, которая приглашает к себе иностранцев из недружественных стран, обладающих определенными профессиональными навыками,— но их охват не превышает нескольких десятков человек.
«Понимая, что больше людей на рынке труда в любом случае не станет, мы начали инвестировать в различные проекты для роботизации своего производства. В ближайшее время запустим еще 16 новых робокомплексов»,— отметил гендиректор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев. При этом, по его словам, крайне важна грамотная предварительная работа — рабочий процесс надо оптимизировать, потом описать его с помощью алгоритмов и уже только после этого роботизировать.
Грамотную поддержку можно получить, участвуя в федеральном проекте «Производительность труда», отметил гендиректор «Теремок-Кондитерская» Виталий Свидовский. «Когда мы вошли в него, мы планировали повысить производительность труда на 15% по итогам первого года. Но при участии экспертов проекта смогли добиться большего — 20%»,— отметил он.
Отметим, что о повышении производительности труда сейчас размышляет уже не только бизнес — такая цель ставится и перед целым рядом государственных структур. Так, как рассказал Антон Котяков, благодаря объединению Пенсионного фонда с Фондом социального страхования удалось сократить на 15% количество административного персонала, а объем отчетности для работодателей снизился в пять раз. «Совокупный экономический эффект от такого объединения оценивается почти в 31 млрд руб.»,— отметил он.